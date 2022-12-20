В результате цепного ДТП в Бендерах пострадал один из водителей

0

Авария произошла на перекрёстке улиц Калинина и С. Лазо.

По второстепенной двигался “Лексус”. Водитель 64 лет не уступил дорогу “Тойоте”, которая ехала по главной. Произошло столкновение. После удара “Тойоту” вынесло за пределы проезжей части, она врезалась в припаркованный “Форд”. По инерции белая легковушка ударила кроссовер “Лексус”. Очевидцы аварии вызвали “скорую” и правоохранителей.

Помощь медиков понадобилась 21-летнему водителю “Тойоты”. Его доставили в городскую больницу г. Бендеры. Врачи диагностировали у него закрытый перелом бедра. Молодого человека госпитализировали в травматологическое отделение.

Обстоятельства аварии выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.