В результате аварии в Кантемире водитель оказался заблокированным в машине

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Инцидент произошёл сегодня утром на трассе R–37 в Кантемирском районе, между Чадыр-Лунгой и Тараклией. Там после аварии 22-летний водитель оказался заблокированным в автомобиле.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, машина марки Seat вылетела с трассы и врезалась в дерево. Водитель потерял сознание и остался заблокированным в машине. На место происшествия прибыл экипаж пожарно-спасательной части Кантемира. Водителя удалось вытащить из автомобиля.

Пострадавшего с различными травмами доставили в районную больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

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