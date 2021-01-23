В результате аварии в Хынчештах пострадали двое взрослых и ребёнок (ФОТО)

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ДТП произошло в накануне вблизи села Руска Хычештского района.

По данным полиции, автомобиль марки Opel двигался в сторону села Руска. За рулём находился 35-летний житель коммуны Сынжера. В автомобиле также находилась его 31-летняя супруга и дочь 6 лет, передаёт protv.md. Водитель не справился с управлением на опасном повороте, в результате чего машина вылетела с трассы и врезалась в дерево.

Вся семья получила травмы. Пострадавших госпитализировали. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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