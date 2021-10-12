В результате аукциона на получение права размещения киосков в Кишинёве в мунбюджет поступит более 12 млн леев

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В результате проведения шестого открытого аукциона на получение права на заключение договора для размещения киосков на территории Кишинёва в муниципальный бюджет поступит 12,3 млн леев. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что на аукционе было продано 10 лотов из 28 выставленных.

Места предназначены для размещения киосков по продаже периодических изданий, выпечки, горячих и прохладительных напитков, мороженого, цветов и цветочных композиций. Площадь – 8, 10 и 12 м².

– Все аукционы проводятся публично, прозрачно и с информированием всех граждан. До сих пор места для размещения киосков и муниципальные земли отдавались “под столом”, а деньги в муниципалитет не поступали, – подчеркнул генпримар.

Глава столицы добавил, что из 28 мест, выставленных на конкурс, 18 были отозваны из-за отсутствия претендентов. 3 позиции для реализации периодических изданий и канцелярских товаров были переданы путём прямых переговоров с участием единственного претендента. На места, отведённые под размещение цветочных киосков, не было ни одного претендента.

Срок действия договора на право торговли – 5 лет.

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