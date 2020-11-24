В Резинском районе пропал мужчина, страдающий провалами в памяти

В Резинском районе пропал мужчина, страдающий провалами в памяти

54-летний Онча Анатолий, житель села Чорна Резинского района, ушёл из дома 7 ноября и до сих пор не вернулся. 

Приметы: рост 184 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы тёмные, есть лысина. Был одет в серую кофту, тёмные штаны, красную кепку, домашние тапочки.

Ранее у пропавшего бывали провалы в памяти. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех располагающих какой-либо информацией о мужчине просят позвонить по номерам: 079 61 63 81, 112.

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