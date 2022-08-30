В Резинском районе перевернулся бетоновоз

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ДТП с участием бетоновоза произошло накануне. Информацию подтвердила пресс-секретарь ИП Резины Елена Бэетрэу.

По её словам, 49-летний водитель бетоновоза не справился с управлением на дороге, покрытой гравием. Большегруз вылетел на обочину и перевернулся, пишет deschide.md.

Водителя доставили в районную больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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