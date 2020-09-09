В Резине задержали участника более 30 коррупционных эпизодов

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Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры задержали безработного жителя Резины, который наладил коррупционную схему, связанную с присвоением групп инвалидности. Мужчина фигурирует более чем в 30 преступных эпизодах. Предполагается, что он был посредником и передавал взятки сотрудникам резинского офиса Национального консилиума установления ограничения возможностей и трудоспособности.

Согласно материалам дела, мужчина вымогательством получал от людей, потерявших трудоспособность, от 7 000 леев и выше, чтобы “помочь” им получить или подтвердить группу инвалидности, сообщает пресс-служба НАЦ. Подозреваемый был задержан и помещён в изолятор Центра на 72 часа.

По факту извлечения выгоды из влияния возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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