В режиме ожидания

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О том, как пандемия повлияла на учёбу студентов

Для жителей РМ границы большинства стран мира закрыты. Некоторые наши граждане пытаются обвинить в этом правительство – мол, премьер за рубеж не пускает. Им сложно понять, что Молдова входит в число государств с высоким процентом заражения COVID-19 и нас просто опасаются принимать. Так что для наших вчерашних выпускников, решивших продолжить обучение за границей, этот учебный год начался не так, как представлялось.

Масштабы разные

Прошлый учебный год закончился для учащихся зарубежных вузов незапланированным возвращением на родину и переходом на дистанционное обучение. К сентябрю многие страны ЕС для студентов-иностранцев границы уже открыли.

Житель Кишинёва Глеб Бурлак уже несколько лет учится в Англии и перед началом учебного года был совершенно спокоен.

– В Англии у каждого вуза учебный год начинается с той даты, которую определяет ректорат, – поясняет Глеб. – Я просто жду сообщения и потом куплю билет. Для въезда нет никаких ограничений.

Действительно, студентам, обучающимся в странах Евросоюза, несколько проще. С первого года учёбы они получают вид на жительство и согласно этому документу свободно въезжают в страну. Проще и тем молодым людям, у которых есть гражданство одной из стран ЕС. Большинство молдавских ребят – граждане Румынии, они достаточно свободно перемещаются по Европе. Правда, наметилась не очень хорошая тенденция, когда гражданство ЕС получают исключительно для свободы передвижения.

Немного иная ситуация сложилась со студентами, которые не смогли вовремя выехать к местам обучения в российские вузы. Ко второй половине сентября она продолжает оставаться неопределённой. Сложнее режим ожидания переносят первокурсники. Только по государственным квотам в этом году в вузы РФ зачислено около 500 юношей и девушек из Молдовы.

– Мы не можем сравнивать число ребят, получающих высшее образование в России, к примеру, c той же Англией – не те масштабы, – считает специалист представительства Россотрудничества в РМ Наталья Сапожникова. – В каждой из стран ЕС обучаются десятки или сотни молдавских студентов, а в разных регионах РФ – тысячи. Речь идёт не только о молодёжи из Молдовы, но и из других государств – это огромное количество иностранных граждан.

– Ограничения, связанные с пандемией, не позволяют начать учебный год более чем сотне тысяч иностранных студентов, – рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. – Это связано с эпидемической ситуацией в разных странах, где проживают молодые люди. Мы сориентировали наши университеты, и они индивидуально работают с каждым иностранным студентом, особенно с первокурсниками.

В каждой из стран ЕС обучаются десятки или сотни молдавских студентов, а в разных регионах РФ – тысячи. Речь идёт не только о молодёжи из Молдовы, но и из других государств – это огромное количество иностранных граждан.

Виртуально врачом не станешь

Не только молдавские студенты не смогли к началу учебного года выехать из страны, иностранная молодёжь тоже вовремя не приехала на учёбу в Молдову. По количеству обучающихся в нашей стране иностранцев на протяжении многих лет лидирующие позиции занимает Государственный университет медицины и фармакологии им. Н. Тестемицану. Как и в других вузах, там завершили обучение в режиме онлайн. Но, как справедливо заметил ректор медвуза, доктор медицинских наук, профессор Эмил Чебан, нельзя на постоянной основе готовить докторов виртуально.

– Мы рассчитываем, что к 1 ноября на учёбу приедут 59 первокурсников, остальные, надеемся, подтянутся в феврале. К примеру, мы ждём 150 студентов из Индии, которые из-за пандемии не смогли в назначенные сроки сдать БАК, – уточняет Эмил Чебан. – Естественно, для них дополнительно будет разработан учебный план. К 1 октября приедут студенты остальных курсов, при необходимости 14 дней они будут находиться на карантине и заниматься онлайн. На случай обострения ситуации с COVID-19 у нас уже разработаны программы для дистанционного обучения иностранной молодёжи.

Ещё одна из причин дефицита студентов из-за рубежа – неспособность оплачивать дорогостоящие контракты, поскольку из-за кризиса доходы снизились не только у большинства граждан Молдовы, но и у жителей других стран. Сейчас все вузы, принимающие на обучение иностранцев, в срочном порядке пересматривают свои бюджеты. Стоимость обучения по контракту для студентов из других стран в разы выше, чем для жителей Молдовы. К примеру, в медицинском университете для иностранных граждан сумма контракта варьирует в пределах €4300 – €25 000, для граждан Молдовы она составляет €1000 – €1500. Предварительные подсчёты показывают, что год будет тяжёлым.

Студенты по обмену

Пандемия негативно отразилась ещё на одной важной части образовательного процесса – на международном межвузовском обмене студентами. Молдавские вузы участвуют во многих европейских программах, одна из них – ERASMUS+. Благодаря этой программе только из Технического университета Молдовы (ТУМ) в прошлом семестре в разные страны мира, в том числе в Польшу, Францию, Словакию, Португалию и в Германию, выехали 26 студентов. Из-за введённых по всему миру карантинных мер на родину они вернулись с опозданием, и с переездом им помогали посольства разных государств.

– Программа ERASMUS+ действует и в этом году, но мы посоветовались с вузами-партнёрами из других стран и решили перенести выезд наших студентов на сентябрь следующего года, – рассказала проректор по финансовым вопросам и международным связям ТУМ, профессор, член бюро сената Лариса Бугаян. – В этом году о результатах гранта, точнее о том, куда поедут наши студенты, мы узнали только в феврале. На тот период мир уже соприкоснулся с вирусом нового типа, поэтому не все наши партнёры определились, какое количество мест и в каких университетах они смогут выделить.

Благодаря международным программам свой образовательный уровень за границей оттачивают и наши педагоги. Их курсы повышения квалификации длятся 1–2 недели, но они очень продуктивны. Как пояснила Лариса Бугаян, есть направления, где преподаватели получают навыки административного менеджмента. ТУМ в настоящее время реализует проект «Руководство и менеджмент в высшем образовании Молдовы», финансируемый ЕС. Его задача – обучить руководителей разных уровней управления университетом новым навыкам. К сожалению, некоторые мероприятия в связи с пандемией также проводятся онлайн.

Конечно, учиться можно и дистанционно, но ничто не может заменить живого общения, знакомства с миром через людей, а не через мониторы компьютеров.

Комментарий

На грани коллапса

Корнелиу Попович, советник президента РМ в области образования, культуры и исследований:

– Многие наши студенты, обучающиеся за рубежом, уехали ещё к началу учебного года, и каждый направился к месту обучения индивидуально. Ряд вузов на период пандемии ввёл режим онлайн-обучения, и нет смысла ехать прямо сейчас. Общих принятых норм пока нет. Но ясное дело, что если между странами есть определённые ограничения по въезду, связанные с пандемией, то под них попадают и наши студенты. Именно поэтому каждый уважающий себя университет, в том числе и в России, рассматривает варианты дистанционного обучения.

Ежегодно на учёбу за границу уезжает около 10 тысяч выпускников молдавских лицеев, причём многие по официальным каналам с получением стипендий в выбранных заграничных университетах. Часть из них отправляется на учёбу по собственной инициативе. Достаточно высокий процент молодых людей предпочитает страны, где живут их родственники и происходит объединение семей. Более 90% нашей молодёжи, уехавшей учиться за границу, обратно не возвращается.

Если говорить о пандемии, то в первую очередь надо понимать, что она сильно ударит по системе образования РМ. Если не будут предприняты необходимые меры, то она может просто рухнуть и мы столкнёмся с огромной социальной проблемой. Что значит система? Это совокупность элементов и отношений между этими элементами. У нас нет чёткой единой схемы обучения в период карантинных мер, а работают различные модели. Непонятно, как это будет функционировать и сколько будет стоить бюджету, потому что происходит дублирование уроков; как всё это скажется на кадровом составе, потому что у нас увеличилось число педагогов старше 60 лет, а это 20% от общего числа преподавателей начального, гимназического и лицейского образования (всего 28 тысяч). Нынешний учебный год стартовал с дефицитом в 2350 учителей. Если начнут уходить те, кому за 60, нас ждёт коллапс системы образования, в том числе и высшего. Вот именно об этом мы должны говорить в первую очередь. Для того чтобы сейчас решить эту проблему, необходима состыковка усилий со стороны руководства учебных заведений, представителей местной публичной власти, преподавателей и родителей.

Наталья Устюгова