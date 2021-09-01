В рестораны – с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом: новые решения ПДС

0

Граждане, желающие сходить в ресторан или кафе, должны будут предоставить сертификат о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или справку о наличии антител. В противном случае заведения общественного питания не смогут работать в полную силу. Об этом предпринимателей предупредил на сегодняшней встрече министр экономики Серджиу Гайбу.

Нововведения затронут и самих работников сектора HORECA, а также торговли. Они должны будут предоставлять сертификаты о вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа, или антиген-тест, сделанный не ранее, чем за 48 часов. Заведения “COVID-free” смогут принимать больше посетителей, чем те, кто проигнорирует данное решение.

Как отметили в Минэкономики, предлагаемые меры направлены на то, чтобы избежать возможного локдауна.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.