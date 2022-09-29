В Республике Молдова отмечается Всемирный день сердца

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В Республике Молдова каждый четвертый человек страдает заболеваниями системы кровообращения, а каждая вторая смерть вызвана этим видом заболевания. Данные обнародованы в контексте Всемирного дня сердца.

Как сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья, в этом году мероприятие проходит под девизом “Участвуй сердцем за каждое сердце!”. Сегодня в центрах общественного здоровья будут организованы информационно-просветительские мероприятия для населения о важности профилактики поведенческих факторов риска и мероприятия по скринингу артериального давления и проверке уровня сахара в крови. А при поддержке молдавско-швейцарского проекта “Здоровый образ жизни: снижение бремени неинфекционных заболеваний” в 16 населенных пунктах 8 районов пройдут мероприятия, которые включают запуск программ самопомощи при хронических заболеваниях, организацию мест отдыха и физической активности на уровне местного сообщества, передает moldpres.md.

По оценкам специалистов, заболевания сердечно-сосудистой системы остаются на первом месте в мире, ежегодно вызывая почти 18,6 млн смертей. Они представляют собой группу заболеваний сердца и кровеносных сосудов, которые включают ишемическую болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, ревматические заболевания сердца и др. Более 75% смертей от такого рода недугов регистрируются в странах с низким и средним уровнями дохода, таких как Республика Молдова, где они стабильно занимают первое место среди причин смерти, составляя около 58% всех смертей, и этот уровень является высоким в течение последних двух десятилетий.

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