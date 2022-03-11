В Республике Молдова находятся более 130 тысяч украинских беженцев

В Республике Молдова находятся более 130 тысяч украинских беженцев

Сейчас на территории Республики Молдова находится 131 221 беженец из Украины. Данные представил генеральный секретарь правительства Думитру Удря.

По его словам, количество украинцев, которые остаются в нашей стране, уменьшается, передает moldpres.md.

– С 8 по 11 марта было совершено 189 автобусных рейсов, было перевезено около 6000 беженцев. Поезда доставили в Румынию более 2 800 человек, а ещё 883 беженца были перевезены на самолетах. Сегодня запланированы три авиарейса, а 12 и 13 марта будут организованы еще четыре, — уточнил Удря.

Он отметил, что в стране открыто 93 центра размещения беженцев, из них 39 в Кишиневе, в которых доступны более 3000 мест. Чиновник сообщил, что сегодня будет завершён процесс установки дорожных знаков, предназначенных для направления движения беженцев к пунктам пересечения границы с Румынией.

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