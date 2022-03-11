В Республике Молдова находятся более 130 тысяч украинских беженцев

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Сейчас на территории Республики Молдова находится 131 221 беженец из Украины. Данные представил генеральный секретарь правительства Думитру Удря.

По его словам, количество украинцев, которые остаются в нашей стране, уменьшается, передает moldpres.md.

– С 8 по 11 марта было совершено 189 автобусных рейсов, было перевезено около 6000 беженцев. Поезда доставили в Румынию более 2 800 человек, а ещё 883 беженца были перевезены на самолетах. Сегодня запланированы три авиарейса, а 12 и 13 марта будут организованы еще четыре, — уточнил Удря.

Он отметил, что в стране открыто 93 центра размещения беженцев, из них 39 в Кишиневе, в которых доступны более 3000 мест. Чиновник сообщил, что сегодня будет завершён процесс установки дорожных знаков, предназначенных для направления движения беженцев к пунктам пересечения границы с Румынией.

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