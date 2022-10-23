В Республиканской больнице провели операции c высокоэффективными имплантируемыми устройствами

0

Впервые в Молдова в Республиканской клинической больнице (РКБ) им. Тимофея Мошняги были проведены три хирургические операции, в ходе которых использовались высокоэффективные имплантируемые устройства с костной передачей (BoneBridge) и имплантат среднего уха (Vibrant soundbrigde). Пациентами стали ребенок в возрасте около трех лет с врожденной атрезией наружного слухового прохода, 48-летняя женщина и 62-летний мужчина.

Все хирургические вмешательства прошли без осложнений. Их провел профессор Милан Профант из Братиславы (Словакия), которому ассистировали врачи и резиденты из РКБ, передает ipn.md.

– Подчеркнем, что обеспечение анестезии в этих случаях было сложной задачей для анестезиологов, особенно в случае ребенка, так как у него был врожденный порок развития ЛОР-системы и одновременно порок развития сердца. Была выбрана индивидуальная анестезиологическая тактика, и операция прошла блестяще. Эти три операции транслировались в прямом эфире в учебный зал, их комментировал профессор Милан Профант для того, чтобы другие коллеги могли следить за ходом операций, – отмечено в пресс-релизе медицинского учреждения.

Примерно через месяц каждому пациенту предстоит установить и активировать внешнюю часть устройства.

Специалисты РКБ регулярно участвуют в международных тренингах и мастер-классах по применению самых современных методов лечения в рамках больницы. Теперь местные врачи смогут самостоятельно проводить кохлеарные имплантационные хирургические вмешательства в Республиканской больнице. До конца 2022 года будут проведены еще несколько хирургических операций с использованием высокоэффективных имплантируемых устройств.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.