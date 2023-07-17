В реке в Италии обнаружили труп гражданина Молдовы

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Тело 66-летнего молдаванина нашли в реке в регионе Эмилия-Романья.

По предварительной информации, мужчина был задействован в строительных работах на трассе. Вероятно, он спустился к реке, чтобы искупаться, но обратно не вернулся. Коллеги рабочего заподозрили неладное и вызвали спасателей, пишет realitatea.md.

Врачи не смогли реанимировать мужчину. Одна из рассматриваемых версий – сердечный приступ.

Расследование случившегося продолжается.

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