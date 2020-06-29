Сутенёрша из Кишинёва отправила знакомую в секс-рабство в Милан (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали жительницу столицы, которая отправила 20-летнюю молдаванку в сексуальное рабство в Италию. Подозреваемую поместили в изолятор на 30 суток.

По данным полиции, сутенёрша сказала 20-летней девушке, что нашла ей достойную работу в Италии, которая якобы заключалась в уходе за старушкой. Так как жертва выросла в неблагополучной семье, она быстро приняла приглашение, не подозревая, что её обманывают. Однако, прибыв в Италию, она выяснила, что ей не дадут обещанную работу, а когда у неё закончились деньги, девушка была вынуждена заниматься проституцией. Более того, подозреваемая манипулировала жертвой, приписывая ей долг за покупку авиабилета в Милан.

Спустя полмесяца сексуального рабства потерпевшая вернулась в Молдову и сразу сообщила о преступлении в полицию. В результате следственных мероприятий подозреваемая была задержана на территории нашей страны.

Примечательно, что 30-летняя жительница Кишинёва ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В 2011 году она была приговорена к тюремному сроку за аналогичное преступление. В связи с тем, что на её попечении находились дети в возрасте до 8 лет, приговор был отложен, после чего, по требованию Бюро пробации, женщину освободили от наказания. В 2017 году национальные власти распорядились поместить детей женщины в Центр социальной реабилитации, а после – в гимназий-интернат. Через 2 года Управление по защите прав ребенка инициировало процесс лишения родительских прав обвиняемой.

Согласно действующему законодательству, сутенерше грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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