На выставке «Сделано в Молдове» предложат более 1 500 вакансий

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Более 1 500 вакансий, в том числе для беженцев из Украины, будут предложены на ярмарке в рамках выставки «Сделано в Молдове-2023», которая пройдёт с 1 по 5 февраля в Международном выставочном центре «Молдэкспо».

По данным Национального агентства занятости населения, в нынешнем выпуске ярмарки вакансий примут участие более 30 экономических агентов из различных сфер деятельности. На мероприятии ожидаются лица, ищущие работу, трудоустроенные, но желающие сменить место работы, кандидаты с профессиональным опытом, молодые специалисты или лица, не имеющие профессии, в том числе граждане Украины.

– Ставшее уже традиционным мероприятие предлагает соискателям обширную информацию о возможностях трудоустройства как в Кишинёве, так и в других регионах страны. Посетителям предлагается напрямую общаться с работодателями, чтобы узнать их требования и текущую специфику рынка труда. В то же время ярмарка вакансий укрепляет связь между спросом и предложением на рынке труда и повышает уровень занятости во всех регионах страны, — заявила директор Агентства занятости Раиса Догару.

На ярмарке также будут размещены электронные информационные экраны с возможностью доступа к порталу вакансий www.angajat.md.

Таким же образом люди смогут получить информацию об услугах по трудоустройству и мерах, предусмотренных территориальными подразделениями по трудоустройству: информация о рынке труда, профориентация, курсы профессионального обучения, обучение на рабочем месте, профессиональные стажировки, инициирование бизнеса и т.д. В то же время у участников будет возможность обсудить с представителями Государственной канцелярии, которые будут продвигать информацию о правительственном портале www.cariere.gov.md, правовые основы трудоустройства на государственной службе и основные критерии подачи заявки на получение государственной должности, передаёт moldpres.md.

В настоящее время в базе данных агентства зарегистрировано более 9 900 вакансий, из которых около 4 000 в Кишинёве.

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