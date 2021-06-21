В рамках второго этапа марафона иммунизации против COVID-19 вакцинировались более 3 тысяч человек

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Около 3300 человек привились от коронавируса в рамках второго этапа марафона иммунизации, который прошёл в минувшее воскресенье во Дворце Республики. Из них повторную дозу вакцин получили около 2700 человек, а за первой дозой на марафон пришли около 600 человек.

В рамках мероприятия повторно привились граждане, которые получили первую дозу вакцин Pfizer-BioNTech, Sinopharm или Sinovac на марафоне 28-30 мая. Всего во Дворце Республики в этот день работали 25 пунктов вакцинации, в том числе для желающих получить первую дозу вакцин AstraZeneca, Sinopharm или Sinovac.

Стоит отметить, что по состоянию на вечер 20 июня в Молдове было введено 621 711 доз вакцины. Первую дозу получили 398 702 человека, а двумя дозами были привиты 223 009 граждан. За последние сутки в стране было введено 3494 дозы вакцины.

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