В рамках программы “Первый дом” приобретено более 5 000 единиц жилья

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По данным Минфина, из общего числа бенефициаров 3 472 – это семьи, а 1 571 – неженатые молодые люди.

Средний возраст покупателей – 31 год. 734 человека получают компенсации из государственного бюджета в рамках программы “Первый дом – 2”, 1 895 – “Первый дом – 3”, 447 – “Первый дом – 4” и трое – в рамках программы “Первый дом – 5”.

Средняя площадь приобретённого жилья – 60 квадратных метров, а средняя стоимость – 598,45 тыс. леев. 4 629 единиц жилья – квартиры, а 414 – частные дома, пишет moldpres.md.

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