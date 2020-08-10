В рамках программы “Первый дом” приобретено более 4 700 единиц жилья

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На сегодняшний день в рамках государственной программы “Первый дом” приобретено 4 701 единица жилья. Ещё 23 заявки находятся на рассмотрении.

Из 4 701 бенефициаров программы 3 258 – семьи, 1 443 – неженатые молодые люди. Средний возраст покупателей – 31,2 года, сообщает moldpres.md. Из общего числа 663 человека получают компенсации из государственного бюджета в рамках программы “Первый дом-2”, 1 796 человек – в рамках программы “Первый дом-3” и 376 человек – в рамках “Первый дом-4”.

Средняя площадь жилья составляет 60,05 квадратных метров, средняя стоимость – 596,04 тыс. леев. Из общего числа приобретённого жилья 4 399 единиц находятся в городах, а 302 – в сельской местности; 4 325 – квартиры, 376 – дома на земле.

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