В рамках программы “Первый дом” приобретено 5 706 единиц жилья

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Общая сумма выданных банками кредитов составляет 2,89 млрд леев, а общая сумма активных гарантий – 1,44 млрд леев.

Как сообщили в Министерстве финансов, 1 031 человек получает компенсации из государственного бюджета в рамках программы «Первый дом-2», 2 482 – в рамках программы «Первый дом-3», 834 – в рамках программы «Первый дом-4», 16 – в рамках программы «Первый дом-5», передаёт moldpres.md.

Из общего числа участников программы 3 916 – это семьи, а 1 790 – не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей – 31 год. Средняя стоимость приобретенного жилья – 608,02 тыс. леев. В рамках программы куплены 5 213 квартир и 493 дома.

Участником государственной программы «Первый дом» может быть гражданин Республики Молдова от 18 до 50 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании в стране и получает доход из официальных источников.

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