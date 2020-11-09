В рамках программы “Первый дом” приобретено 5 170 единиц жилья

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Общая сумма выданных банками кредитов составляет 2,6 млрд леев.

Как сообщили в Министерстве финансов, из общего числа участников программы 3 559 – семьи, а 1611 – не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей – 31 год. 795 человек получают компенсации из государственного бюджета в рамках программы “Первый дом-2”, 2 007 – в рамках программы “Первый дом-3”, 557 – в рамках программы “Первый дом-4”, 6 – в рамках программы “Первый дом-5”.

Средняя площадь жилья, приобретенного в рамках программы, составляет 60,20 квадратных метров, а средняя стоимость – 599,64 тыс. леев. В рамках программы куплены 4 738 квартир и 432 дома, передает moldpres.md.

Участником государственной программы “Первый дом” может стать гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании в стране и получает доход из официальных источников.

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