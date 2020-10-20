В рамках программы “Хорошие дороги для всех” было отремонтировано уже 500 км дорог

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Завершен ремонт около 500 км дорог в рамках программы “Хорошие дороги для всех”. Таким образом, освоено уже почти 60% от общего объема инвестиций или около 660 млн леев, выделенных в этих целях из государственного бюджета. Информацию представили в Государственной администрации автомобильных дорог.

Ремонтные работы и работы по содержанию дорог в рамках программы проводятся в 33 районах и в муниципиях Кишинёв и Бельцы. Ежедневно в них задействованы более двух тысяч человек, из которых половина – рабочие на строительных площадках.

Программа “Хорошие дороги для всех” предусматривает периодический ремонт/обслуживание местных, коммунальных дорог и улиц в населенных пунктах страны. Полностью работы планируется завершить к концу этого года, пишет moldpres.md.

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