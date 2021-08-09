За махинации с землёй задержаны 18 человек, в том числе замдиректора Проектного института землеустройства

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Восемнадцать человек, включая замдиректора и пятерых сотрудников Проектного института по землеустройству, были задержаны сегодня Антикоррупционной прокуратурой и НАЦ в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам пассивной и активной коррупции, злоупотребления служебным положением и извлечения выгоды из влияния.



По данным пресс-службы НАЦ, в результате расследования были также задержаны 12 физических лиц, в том числе бенефициары некоторых компаний. Сегодня утром в рамках уголовного дела было проведено 55 обысков в домах, офисах и автомобилях подозреваемых.

Уголовное дело было возбуждено в начале этого года по фактам злоупотребления служебным положением, пассивной и активной коррупции. В результате расследования прокуратура задокументировала незаконные действия должностных лиц ГП «Проектный институт по землеустройству».

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