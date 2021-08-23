В рамках марафона «Идём в школу безопасно!» было вакцинировано более 960 человек

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За три дня марафона «Идём в школу безопасно!» вакцинацию прошли 967 человек. Таким образом, уровень вакцинации среди сотрудников учебных заведений Кишинева превышает 75%. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Градоначальник также рассказал, что после заседания Национальной комиссии по общественному здоровью будет созвано заседание кишиневской комиссии, чтобы принять решение касательно формы обучения с 1 сентября. Муниципалитет применит решения и рекомендации Национальной комиссии и одновременно обсудит возможные дополнительные локальные меры.

– Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию из-за COVID-19, мы хотим начать учебный год с физического присутствия в учебных заведениях. Сейчас, после долгого периода отсутствия занятий, очень важно обеспечить детям условия для получения образования. Поэтому в данный момент остальные мероприятия, организуемые примарией, будут менее приоритетными, – добавил Чебан.

Генпримар также уточнил, что в компетенцию примарии Кишинева не входит требовать от кого-либо носить защитные маски или вакцинироваться, и отметил, что муниципалитет обратится за помощью к полиции.

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