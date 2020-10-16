В рамках кампании по озеленению в столице будет посажено более 100 тысяч деревьев и кустов (ВИДЕО)

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Генеральный примар Ион Чебан призвал всех жителей Кишинёва принять участие в кампании по озеленению города, которая стартует в субботу, 17 октября.

В начале кампании “Большая уборка” я объявлял, что следующей акцией станет озеленение Кишинёва. В столице будут посажены деревья, кусты и цветы. Агентство “Moldsilva” предоставило нам 100 000 деревьев и 60 видов кустов для посадки в городе, – уточнил Чебан.

Глава муниципия отметил, что посольство Турции готово предоставить ещё 5 тысяч деревьев. Ион Чебан также добавил, что Кишинёв всегда считался зелёным городом, а парки и скверы всегда были визитной карточкой столицы.

В эту субботу, даже если по прогнозу будет дождь, мы собираемся на улице Каля Орхеюлуй возле Школы верховой езды. Приглашаю всех – экономических агентов, гражданских активистов, политические партии и простых жителей – присоединиться к кампании по посадке деревьев и сделать наш город ещё красивее, зеленее и комфортнее, – подчеркнул генпримар.

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