В районных больницах вновь открываются отделения для пациентов с COVID-19

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Ряд медицинских учреждений страны решили вновь открыть отделения для лечения пациентов с COVID-19 в связи с ростом числа инфицированных. По данным минздрава, за последние десять дней вновь открылись ковид-отделения в Кагуле, Бельцах, Чадыр-Лунге, Комрате.

Кроме того, в Республиканской клинической больнице «Тимофей Мошняга» в Кишинёве вновь открылось отделение интенсивной терапии COVID-19 на 14 коек, но с возможностью увеличения количества мест. Ранее власти заявили, что активируют отделения для пациентов с COVID-19 в населенных пунктах, где ежедневное количество заболеваний значительно возрастает, передаёт moldpres.md.

За последние сутки в Молдове было сделано 4 400 тестов. В результате подтвердились 177 случаев заражения коронавирусом, 18 из них были “завезены”. С начала пандемии в стране зарегистрировано 260 807 случаев заражения COVID-19.

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