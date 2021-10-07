В районе дачных участков в Тирасполе вспыхнул пожар: огонь уничтожил несколько хозпостроек

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В районе дачных участков, расположенных у объездной дороги в Тирасполе, накануне загорелась сухая трава. Дым быстро стал распространяться по микрорайонам Бородинский и Западный.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, на борьбу с возгоранием были брошены силы шести пожарных расчётов. Огнём уничтожены несколько хозпостроек. Огнеборцы сделали всё возможное, чтобы не дать пламени распространиться дальше на дачные строения.

Пожар тушили общими усилиями около трёх часов. Чтобы огонь не вспыхнул вновь, специалисты провели проливку отдельных очагов горения.

Причина возгорания устанавливается.

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