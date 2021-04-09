По всей стране установлено ещё 19 палаток для информирования населения о рисках заражения COVID-19

По всей стране установлено ещё 19 палаток для информирования населения о рисках заражения COVID-19

Палатки были разбиты в муниципиях Кишинёв и Бельцы, а также в 12 районах Молдовы. Накануне спасатели раздали 2289 информационных листовок и 889 защитных масок. 

По данным пресс-службы ГИЧС, в 6 палатках в Бельцах врачи сделали более 40 экспресс-тестов гражданам, у которых были направления от врачей.

Профилактические мероприятия проводятся во всех районах страны. Спасатели раздают гражданам листовки, а также передают аудиосообщения, содержащие рекомендации в случае заражения коронавирусом.

Граждан призывают соблюдать санитарные нормы, правильно носить защитную маску и избегать многолюдных мест.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md