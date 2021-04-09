По всей стране установлено ещё 19 палаток для информирования населения о рисках заражения COVID-19

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Палатки были разбиты в муниципиях Кишинёв и Бельцы, а также в 12 районах Молдовы. Накануне спасатели раздали 2289 информационных листовок и 889 защитных масок.

По данным пресс-службы ГИЧС, в 6 палатках в Бельцах врачи сделали более 40 экспресс-тестов гражданам, у которых были направления от врачей.

Профилактические мероприятия проводятся во всех районах страны. Спасатели раздают гражданам листовки, а также передают аудиосообщения, содержащие рекомендации в случае заражения коронавирусом.



Граждан призывают соблюдать санитарные нормы, правильно носить защитную маску и избегать многолюдных мест.

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