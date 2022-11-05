В районах Молдовы продолжаются протесты социалистов против антинародной политики руководства страны

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Сегодня новые акции протеста против злоупотреблений, антисоциальной и антигосударственной политики, проводимой режимом ПДС, состоялись в Дрокии, Тараклии, Кагуле, в Унгенах и Чимишлии.

Представители ПСРМ в парламенте и местная публичная администрация, а также их сторонники и рядовые граждане выразили несогласие с действиями центральных властей, ведущими к увеличению тарифов и цен на товары и услуги, с игнорированием интересов местных администраций, преследованием политических оппонентов, использованием государственных учреждений в узких политических целях правящей партии.

– Люди осуждают “хорошие времена”, которые довели население до беспрецедентной бедности, из-за которых социальные учреждения в населённых пунктах, включая школы и больницы, были лишены финансирования, сёла и города во мраке, а граждане остались один на один с многочисленными проблемами, спровоцированными руководством страны, и не знают, как выжить, – отметили в ПСРМ.

Акции протеста прошли под лозунгами: “Долой правительство ПДС!”, “Нет бедности, диктатуре и разрухе!”, “Остановите хаос!”, “Требуем справедливости!”, “Стоп геноциду!” и т.д.

Социалисты намерены продолжать протесты и консолидировать общество для достижения главной цели – проведения досрочных парламентских выборов.

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