В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

0

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Больше всего пользователей жалуются на невозможность отправки сообщений, также сообщается о проблемах в работе как приложения, так и десктопной версии мессенджера, передает meduza.io.

О сбое в работе WhatsApp сообщают пользователи из Северной Америки, стран Ближнего Востока и Европы.

Компания , владеющая WhatsApp, пока сбой не прокомментировала.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.