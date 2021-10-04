В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл глобальный сбой

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл глобальный сбой
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировали масштабные сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах. 

Первые сообщения о проблемах появились после 18:34, пишет РИА Новости. Зайти на свои страницы в указанных соцсетях, а также воспользоваться приложением WhatsApp не могут и жители Молдовы.
В компании заявили, что работают над устранением неполадок.
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