В пылу ссоры: жительница Тирасполя едва не зарезала сожителя

В пылу ссоры: жительница Тирасполя едва не зарезала сожителя

Инцидент произошел накануне в Тирасполе. Правоохранителям поступило сообщение: бригада скорой помощи доставила в реанимацию пациента с ножевыми ранениями.

На месте выяснили: 56-летний мужчина выпивал с сожительницей, завязалась ссора. Женщина нанесла ему два удара ножом в область груди, а после вытащила его из квартиры в общий коридор на этаже. Окровавленного человека заметили соседи и вызвали “скорую”.

Мотив и причины, побудившие 60-летнюю тираспольчанку поступить подобным образом, ещё предстоит выяснить правоохранителям. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщина находится под стражей.

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