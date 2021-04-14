В пылу ревности: мужчина облил водкой возлюбленную и поджёг

В пылу ревности: мужчина облил водкой возлюбленную и поджёг

Сожители были в гостях в Бендерах, распивали алкоголь. Во время застолья 43-летний горожанин приревновал свою 25-летнюю подругу к другому. Дома гражданские супруги поссорились, на почве ревности мужчина облил возлюбленную водкой.  

По словам горожанина, потом вместе они отправились спать. В постели он закурил, и остатки спиртосодержащей жидкости загорелись на пальцах. Тряся кистями рук, чтобы сбить пламя, он поспособствовал тому, чтобы огонь перекинулся на лежащую рядом девушку. В результате потерпевшая получила 10% повреждения поверхности тела: термические ожоги головы, шеи и правой руки.

Заявление на сожителя пострадавшая написала в тот же день. Сейчас правоохранители разбираются в случившемся.

Мужчина состоит в милиции на учёте как алкоголик. Ожогов у него нет. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ему может грозить уголовная ответственность, пишет mvdpmr.org.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md