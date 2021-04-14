В пылу ревности: мужчина облил водкой возлюбленную и поджёг

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Сожители были в гостях в Бендерах, распивали алкоголь. Во время застолья 43-летний горожанин приревновал свою 25-летнюю подругу к другому. Дома гражданские супруги поссорились, на почве ревности мужчина облил возлюбленную водкой.

По словам горожанина, потом вместе они отправились спать. В постели он закурил, и остатки спиртосодержащей жидкости загорелись на пальцах. Тряся кистями рук, чтобы сбить пламя, он поспособствовал тому, чтобы огонь перекинулся на лежащую рядом девушку. В результате потерпевшая получила 10% повреждения поверхности тела: термические ожоги головы, шеи и правой руки.

Заявление на сожителя пострадавшая написала в тот же день. Сейчас правоохранители разбираются в случившемся.

Мужчина состоит в милиции на учёте как алкоголик. Ожогов у него нет. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ему может грозить уголовная ответственность, пишет mvdpmr.org.

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