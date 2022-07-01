В пылу гнева: мужчина убил свою сожительницу

В пылу гнева: мужчина убил свою сожительницу

Трагедия произошла накануне в одном из частных домов в Бендерах. 5 колото-резаных ранений в области живота насчитали эксперты на теле 49-летней погибшей.

Милицию вызвали соседи, когда мужчина пришёл просить у них помощи. Жители пояснили, что скандалы и драки в этом доме бывали практически ежедневно. По их словам, недавно мужчина  высказывал угрозы убийством в адрес своей сожительницы, пишет novostipmr.com.

Задержанный 45-летний бендерчанин состоит на спецучёте. Ранее он уже был судим за то, что сильно избил гражданскую супругу.

В содеянном мужчина признался и пояснил: в момент очередной ссоры на него нахлынул неконтролируемый гнев. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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