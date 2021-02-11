В ПСРМ прокомментировали предложение о выдвижении в премьеры Андрея Нэстасе

“Есть другой кандидат, у которого уже есть 54 голоса, есть официально сформированное техническое парламентское большинство, а президент обязан соблюдать Конституцию и выдвинуть этого претендента”. Так депутат ПСРМ Влад Батрынча прокомментировал предложение ППДП выдвинуть на пост премьера кандидатуру Андрея Нэстасе. В то же время социалисты отмечают, что, если Нэстасе докажет, что он не является кандидатом-марионеткой, как Гаврилицэ, “мы можем провести с ним дискуссию, посмотреть, каковы его поддержка и программа, после чего решим, что будем делать дальше”.

– Наша цель – стабильное правительство на последующие 3 месяца, которое будет профессионально управлять страной. Мы должны идти на досрочные выборы в условиях стабильности в стране, а не хаоса, который разрушает наше государство и порождает новые экономические и социальные кризисы. В отличие от ПДС и её председателя, мы, ПСРМ, и наш лидер проявим ответственность и будем вести диалог со всеми партиями, после чего примем наиболее мудрое и подходящее для граждан, а не для того или иного человека или той или иной партии решение, – отметил Батрынча.