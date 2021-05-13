В Пскове заснувший за рулём водитель врезался в фуру молдаванина

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Инцидент произошёл 11 мая на трассе в Псковской области.

64-летний водитель автомобиля ВАЗ заснул за рулём, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. За рулем большегруза находился 40-летний гражданин Молдовы, передаёт informpskov.ru.

Автомобили получили технические повреждения. У водителя ВАЗ незначительные травмы, от госпитализации он отказался.

Все участники ДТП были трезвы.

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