В прошлом месяце поставщик проверил более 15 000 проб воды

0

Специалисты “Apă-Canal Chişinau” взяли на проверку в июне около 15 тысяч проб воды. Поставщик ежедневно контролирует качество воды перед её перекачкой в распределительную сеть муниципия Кишинёв по более чем 25 физико-химическим и бактериологическим параметрам.

Качество воды определяют в двух лабораториях – лаборатория Днестровской водной станции и лаборатория питьевой воды в Кишинёве. Для установления санитарно-гигиенических показателей используется 37 валидированных аналитических методик. Пробы воды взяты из реки Днестр, пунктов приёма воды на этапах очистки городских очистных сооружений Кишинёва и Днестровской водной станции, резервуаров питьевой воды и централизованной распределительной сети муниципия. Также проверяется вода из артезианских скважин и недавно построенных водопроводов, которые позже подключаются к централизованной муниципальной системе, пишет ipn.md.

По данным поставщика, качество воды в системе коммунального снабжения проверяется ежемесячно по всем параметрам, указанным в действующих нормативных актах, и в соответствии с графиками отбора проб и лабораторных исследований, утверждёнными Центром общественного здоровья муниципия Кишинёв.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.