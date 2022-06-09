В прошлом месяце два редких аиста погибли от удара током

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Общество защиты птиц и природы обеспокоены тем, что ежегодно из-за линий электропередач погибают птицы, занесённые в Красную книгу.

– Линии электропередач стали видимой частью нашего ландшафта, но этот комфорт века, в котором мы живем, нередко оборачивается трагедией: инфраструктура распределения электроэнергии виновата в гибели многих видов птиц, особенно крупных, — говорится в сообщении Общества.

Аист (Ciconia ciconia) – любимый вид в Республике Молдова – один из наиболее пострадавших от линий электропередач. Поскольку эти птицы гнездятся на опорах низкого и среднего напряжения, они часто вступают в контакт с электрическими проводами, что приводит к смерти от поражения электрическим током, передает moldpres.md.

– В прошлом месяце за один день нам сообщили о двух таких случаях возле водохранилища Рэзень (Яловены) и села Жавгур (Чимишлия). В обоих случаях смерть наступила от удара током, – сообщили в ведомстве.

В Европе подсчитано, что за последние 16 лет около 25% молодых и 6% взрослых аистов ежегодно погибают из-за столкновений с линиями электропередач и поражения электрическим током. Инфраструктура распределения электроэнергии представляет серьезную угрозу для защиты диких птиц, особенно находящихся под угрозой исчезновения или занесенных в Красную книгу.

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