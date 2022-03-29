В прошлом году за счёт НКМС прооперировали 33 пациентов, перенёсших инсульт

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В 2021 году 33 человека, перенёсших инсульт, были прооперированы за счёт средств обязательного медицинского страхования. На соответствующие хирургические вмешательства Национальная компания медицинского страхования (НКМС) выделила более четырех миллионов леев, из них почти три миллиона – на высокоэффективные медицинские устройства, используемые при интервенционном лечении инсульта.

Операции выполнялись в двух республиканских государственных медицинских учреждениях на основании заключенных с НКМС договоров: в Больнице скорой медицинской помощи и в Институте неврологии и нейрохирургии имени Диомида Германа. Специалисты отмечают, что хирургическое вмешательство при инсульте является минимально инвазивным благодаря современным технологиям и оборудованию последнего поколения, передает ipn.md.

В то же время для лечения острого ишемического инсульта в стационаре в первые шесть часов после проявления симптомов пациентам были назначены дорогостоящие антитромботические препараты под общим международным названием “Alteplasum” на общую сумму более миллиона леев.

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