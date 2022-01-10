В прошлом году в стране зарегистрировали почти 300 чрезвычайных ситуаций (ИНФОГРАФИКА)

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В 2021 году в Молдове было зарегистрировано 298 чрезвычайных ситуаций, что на 70 меньше по сравнению с годом ранее. В результате происшествий техногенного характера погибли 8 человек.

Материальный ущерб в результате ЧС составил 684 млн леев, что на 90% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда был зарегистрирован урон в размере более 6,5 млрд леев. Больше всего происшествий произошло в Штефан-Водском районе – 42, а также в Унгенском – 25. А в Глодянском районе в течение года не было зарегистрировано ни одного происшествия, передаёт agora.md.

За указанный период в стране произошло 194 ЧС техногенного характера, в результате которых был нанесён материальный ущерб в размере 622 тыс. леев.

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