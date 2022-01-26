В прошлом году в налоговой зарегистрировали свыше 17 тысяч договоров аренды

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Государственная налоговая служба с января по декабрь 2021 года зарегистрировала 17 763 договора аренды жилья, что на 22,19% больше аналогичного периода предыдущего года.

Кроме того, были идентифицированы 5 623 человека, которые сдавали недвижимость без своевременной регистрации договоров, пишет radiochisinau.md. По данным ведомства, для 636 лиц, сдававших в аренду недвижимость с нарушениями законодательства, были начислены дополнительные платежи в бюджет: базовые платежи – 865 тыс. леев, пени – 60 тыс. леев и штрафы – 132,3 тыс. леев.

Налоговая служба напоминает, что субъекты налогообложения, которые передают во владение и/или использование недвижимое имущество, обязаны оплатить налог на прибыль в размере 7% от ежемесячной стоимости договора.

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