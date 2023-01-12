В прошлом году в Молдове зарегистрировано более 21 тыс. договоров аренды недвижимости

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В прошлом году в Государственной налоговой службе (ГНС) было зарегистрировано 21 235 договоров аренды недвижимого имущества, что на 19,5% больше, чем в предыдущем году.

В результате поступления подоходного налога от физических лиц, сдающих недвижимость в аренду, увеличились в 2022 году на 24,5% и составили 41,9 млн леев (около 2 млн евро), передает moldpres.md.

По данным ГНС, за январь-декабрь прошлого года выявлено 6 266 физических лиц, сдающих в аренду недвижимость. По 537 из них в бюджет дополнительно начислены: базовые платежи в размере 475,7 тыс. леев, прибавка к просроченным платежам в размере 39,9 тыс. леев и штрафы в размере 42,9 тыс. леев.

Согласно законодательству, граждане, сдающие недвижимость в аренду, обязаны регистрировать договоры аренды в ГНС и платить налог в размере 7% от полученного дохода.

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