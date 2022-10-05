В прошлом году в Молдове выявили более 1 000 случаев рака молочной железы

0

Заболеваемость раком молочной железы в Молдове в 2021 году составила 1 123 случая – 31,7 случая на 100 тысяч населения. Это один из наиболее распространённых видов рака, являющийся основной причиной смерти среди женщин.

Данные были обнародованы Национальным агентством общественного здоровья в контексте проведения ежемесячника по осведомлённости о раке молочной железы. Согласно информации ведомства, ежемесячник представляет собой ежегодную кампанию по информированию и повышению осведомлённости населения о важности мер профилактики и раннего выявления рака молочной железы. Медики призывают женщин уделять больше внимания собственному здоровью и помнить, что раннее выявление болезни увеличивает шансы на выздоровление, пишет moldpres.md.

По мнению специалистов, существует несколько факторов риска, которые связаны с раком молочной железы (семейный анамнез и генетические факторы, возраст, менструальный и репродуктивный анамнез, определённые изменения в геноме, заместительная гормональная терапия). Среди факторов образа жизни специалисты называют употребление алкоголя, гиподинамию, неправильное питание, ожирение, курение, радиацию.

Врачи повторяют, что при ранней диагностике и правильном лечении выживаемость после рака молочной железы составляет 99%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.