В прошлом году в Молдове обезвредили более 2 500 взрывных устройств

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По словам старшего офицера сапёрной службы, капитана Ивана Корнегруца, самая крупная операция по разминированию проводилась с апреля по июнь в селе Бэлцаць Яловенского района.

В результате исследования 46 гектаров местного лесного массива военные инженеры обнаружили более 1 260 взрывоопасных предметов разного калибра, в том числе артиллерийские и гранатомётные снаряды, ручные гранаты и противотанковые мины времён Великой Отечественной войны. Все опасные находки были благополучно уничтожены, пишет moldpres.md.

В селе Плоп-Штюбей Каушанского района военные обнаружили 306 единиц боеприпасов, в том числе снаряды для гранатомётов, ручные гранаты, противотанковые мины и артиллерийские снаряды. Также в прошлом году среди найденных боеприпасов были 4 авиационные бомбы по 50 и 100 килограммов, их нашли в районах Новые Анены и Штефан-Водэ.

Всего в 2020 году сапёры Национальной армии провели 282 операции по разминированию в населённых пунктах районов Штефан-Водэ, Яловены, Каушаны, Чимишлия, Флорешты, Унгены, Новые Анены, а также в Бельцах и Кишинёве.

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