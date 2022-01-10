В прошлом году в Молдове обезвредили более 1300 взрывоопасных предметов

В прошлом году в Молдове обезвредили более 1300 взрывоопасных предметов

В 2021 году сапёры Национальной армии обнаружили и обезвредили 1335 взрывоопасных объектов и 27 868 патронов. 

Согласно полученным данным, большинство взрывоопасных предметов были найдены в Штефан-Водском, Оргеевском и Унгенском районах. В сёлах Рэскэець и Рэскэеций Ной Штефан-Водского района было обнаружено более 570 снарядов и 14 300 патронов.

В то же время группа саперов обезвредила 198 взрывоопасных предметов и 1 100 патронов в селе Плоп-Штюбей Каушанского района. Кроме того, в селе Ивановка Ноуэ и Липовень Чимишлийского района во время земляных работ были обнаружены 32 снаряда.

Среди обнаруженных в 2021 году взрывоопасных предметов были противопехотные и противотанковые мины, ручные гранаты, гранатомёты, артиллерийские снаряды и авиабомбы времён Великой Отечественной войны. Они были уничтожены в условиях максимальной безопасности.

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