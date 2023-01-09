Поступления в госбюджет в прошлом году составили 91,5 млрд леев

0

В прошлом году в государственном бюджете были накоплены доходы в размере 91,5 млрд леев (4,5 млрд евро), что на 14,1 млрд леев больше, чем в предыдущем году. Расходы увеличились на 17,7 млрд леев и составили 99,7 млрд.

Исполнение бюджета завершилось с дефицитом в размере 8,2 млрд леев, а остатки денежных средств на счетах составных частей национального публичного бюджета составили 6,5 млрд леев. Доходы госбюджета в 2022 году составили 59,2 млрд леев, увеличившись на 9,8 млрд леев, передаёт moldpres.md.

Государственная налоговая служба накопила доходы в размере 23,8 млрд леев, что на 3,7 млрд больше по сравнению с 2021 годом, а доходы, администрируемые Таможенной службой, увеличились на 5,3 млрд и составили 33,9 млрд леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.