В прошлом году в ДТП на дорогах страны погибли 234 человека

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За первые 11 месяцев прошлого года в стране произошло около 2300 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В результате 234 человека погибли, а 2600 получили травмы. Более половины аварий произошло из-за несоблюдения скоростного режима.

В ответе для IPN Национальный инспекторат общественной безопасности (НИОБ) уточняет, что среди водителей транспортных средств в большинстве случаев виновны в ДТП водители легковых автомобилей. На их долю приходится около 78% от общего количества аварий в стране. Чаще всего в ДТП попадают BMW, Dacia, Mercedes, Opel, Toyota и Volkswagen.

Установлено, что за первые 11 месяцев прошлого года больше всего ДТП происходило по пятницам и воскресеньям – 356 и 343 случая соответственно. В 2020 году наибольшее количество ДТП было зарегистрировано по субботам – 276 случаев и по воскресеньям – 267 случаев. Отмечено также, что больше всего аварий – 337 – произошло в промежуток с 18:00 до 20:00.

По данным НИОБ, 147 водителей были признаны виновными в совершении аварий со смертельным исходом в период с января по сентябрь. В 96% случаев виновниками ДТП были водители-мужчины.

Кроме того, больше всего ДТП – 31% – произошло по вине водителей в возрасте от 21 года до 30 лет, за этой категорией следуют водители в возрасте от 31 года до 40 лет. В 37% совершенных ДТП у водителей был стаж вождения десять и более лет, а в 27% аварий у водителей не было прав. Кроме того, в 15% ДТП со смертельным исходом водители были пьяны.

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