В прошлом году услугой бесплатного протезирования воспользовалось около 2 500 граждан

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В 2020 году в Молдове было выполнено около 2 500 операций по протезированию бедра, а также коленного и плечевого суставов. Они проводились за счёт фондов обязательного медицинского страхования.

По данным Национальной кассы медицинского страхования (НКМС), больше всего операций по протезированию было выполнено на бедре – 1 521. Протез на колене установили 966 пациентам, на плече – 8, пишет moldpres.md.

На лечение граждан из фондов обязательного медицинского страхования было выделено более 107 миллионов леев, а на дорогие расходные материалы было – почти 2 миллиона 780 тысяч леев. Операции по протезированию крупных суставов были выполнены в 20 медицинских учреждениях: 14 государственных и 6 частных. Средняя стоимость операции составила около 44 тысяч леев.

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