В прошлом году почти у 1 500 молдаван диагностировали гепатит

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В Молдове в прошлом году было зарегистрировано 1 422 случая гепатита. Это почти на 50 процентов меньше, чем в 2019 году, когда болезнь была выявлена у 2 957 человек.

Данные были обнародованы Национальным агентством общественного здоровья в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом, передаёт moldpres.md. Из общего числа зарегистрированных случаев вирусного гепатита 64,5% составляют гепатиты B, C и D и 34% – гепатит А.

Гепатит – это инфекционное заболевание печени, которое со временем может привести к циррозу или раку. Существует 5 типов гепатита – A, B, C, D и E. Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается ежегодно 28 июля.

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