В прошлом году почти 5 700 пациентов воспользовались бесплатной сердечно-сосудистой хирургией

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Около 5 700 пациентов получили в прошлом году сердечно-сосудистые хирургические услуги, которые были покрыты за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования.

По данным Фонда, в 4 000 случаях речь шла о малоинвазивных вмешательствах у взрослых при инфаркте миокарда, в 84 — о малоинвазивных операциях у детей с врождёнными пороками развития и в более чем 1 600 случаях — о других кардиохирургических операциях, передаёт moldpres.md.

На сердечно-сосудистые операции в 2022 году из средств Фонда было направлено более 294 млн леев, что на 48 млн больше, чем в 2021 году. Стоимость лечения в рамках специальных программ сердечно-сосудистой хирургии варьируется от 41 тысячи леев (около 2 000 евро) до 206 тысяч леев за малоинвазивную операцию у взрослых.

В прошлом году 15 пациентам с проблемами сердца были выполнены малоинвазивные операции по замене аортального клапана (TAVI), выполненные в рамках специальной программы «Интервенционная кардиология». На эти вмешательства было выделено более трёх миллионов леев, а средняя стоимость пролеченного случая превысила 206 тысяч леев.

При этом в 2022 году Национальная медицинская страховая компания профинансировала 156 случаев в рамках программы «Электрофизиологическое исследование и абляция», которая открывает доступ к современным услугам диагностики и лечения нарушений сердечного ритма. На эти операции было выделено почти 2 миллиона 801 тысяча леев, включая расходные материалы.

В 2023 году на выполнение сердечно-сосудистых хирургических вмешательств Фонд намерен выделить около 373 млн леев.

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