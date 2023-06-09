В прошлом году НКМС профинансировала более 640 тысяч дорогостоящих обследований

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Около 643 тыс. высокоспециализированных обследований проведено и профинансировано в 2022 году из фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). На эти услуги Национальная компания медицинского страхования выделила почти 251 млн леев.

Наиболее востребованными в прошлом году были компьютерная томография (более 43 тыс. обследований), эхокардиография и методы мониторинга (более 25 тыс.), ядерно-магнитный резонанс (около 20 тыс.), диагностическая эндоскопия (более 10 тыс.) и маммография молочной железы (около 7 тыс.). Самым дорогим высокоспециализированным обследованием стала позитронно-эмиссионная компьютерная томография с введением радиофармпрепарата FDG F-18, используемая для диагностики рака. Его стоимость составляет 19 тыс. леев, пишет moldpres.md.

Высокоспециализированные медицинские услуги были оказаны в прошлом году 71 поставщиком, с которым НКМС заключила соглашения: 31 – государственный и 40 – частных. Обследования доступны бесплатно только застрахованным лицам.

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